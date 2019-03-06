ضبط تشكيل عصابى استولى على توك توك بالإكراه بكفر الشيخ

تلقى اللواء فريد مصطفى ، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، يفيد إصابة" ز.ن" 19 سنة، سائق توك توك، ومقيم تريان دائرة المركز، مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر والكتف واشتباه كسر بالزراع الأيسر، وتم تحويله لمستشفى كفر الشيخ العام لاستكمال العلاج بها، وصديقه" م.ص" 15 سنة، عامل مصاب بجرح قطعي بالكتف الأيسر وأصبع اليد اليمني، ومقيم الأحمدية دائرة المركز.

باستجواب المجني عليهما، تبين قيام شخص مجهول باستدراجهما من مدينة الحامول، بحجة توصيله إلي قرية الثمانين دائرة المركز، وفي الطريق وفي مدخل قرية تعاون ثانٍ دائرة المركز تقابل مع ذلك الشخص، شخصان آخران مجهولان واستولوا منهما علي دراجة بخارية (التوك توك) ماركة بجاج أسود× أبيض اللون يحمل أرقام 57510 كفر الشيخ ملك الأول كرها عنهما باستخدام سلاح أبيض "سنجة" وإحداث إصابتهما المشار إليها

على الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائي، لكشف غموض وملابسات الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها نظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية.وأسفرت التحريات والمعلومات أن وراء ارتكاب الواقعة، م.م.ش" 25سنة، عاطل ،سبق تهامه في القضية رقم 23489/ 2012 جنح مركز الحامول " سلاح أبيض " ، وبحوزته دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايو سوداء اللون والمستخدمة في ارتكاب الواقعة،و" ع.ا.م " 25 عامل ، سبق اتهامه في القضية رقم 23/ 2015 جنح قسم التفريعة، بورسعيد " سرقة حيوانات"، ويقيمان عزبة شحاتة، مركز الحامول،" إ.أ.ع" 20 سنة، عاطل ومقيم قرية 49، مركز الستموني، دقهلية ، سبق اتهامه في قضيتين ما بين : سلاح أبيض ، آداب عامة آخرهم القضية رقم 2045/ 2016جنح قسم جمصة، دقهلية" سلاح أبيض".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة الأول سلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وبحوزة الثاني سلاح أبيض عبارة عن "مطواة قرن غزال"، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها واعترفوا بارتكابهم الواقعة وبإرشادهم تم ضبط الدراجة البخارية "التوك توك" المبلغ بسرقتها وتعرف عليها المجني عليه.