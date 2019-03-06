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صور.. وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:46 م
صور.. وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية وفد أجنبي من عدة دول
الغربية - عادل ضرة
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وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية
وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية


زار وفد أجنبي من 20 دولة عربية وافريقية وأوروبية عددا من المشروعات الصغيرة بمحافظة الغربية، للوقوف على نشاط هذه المشروعات.

واستهل الوفد المشارك من دول السودان والأردن والنيجر وكنيا ومالي وشيلي والبانيا، زيارته لمحافظة الغربية، بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقبلهم، المحاسب علي جمعة رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة بالغربية، وعلي فاضل مسئول صندوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وقام الوفد خلال الزيارة بالتعرف على المشروعات التي يمولها الجهاز للمرأة الريفية، بهدف تحسين اوضاعها المعيشية، والوقوف على مدى نشاطها والنجاحات التي حققتها.

كما زاد الوفد فرع  المجلس القومي للمرأة بالغربية، للتعرف على الأنشطة التي يقوم بها الفرع، بحضور الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس بالغربية، كما تفقد الوفد المعرض المقام بفرع المجلس القومي للمرأة والمنتجات المعروضة به.

وعقب تلك الزيارة توجه الوفد الاجنبي إلى جمعية تنمية المجتمع بقرية محلة مرحوم، للوقوف على ماتقدمه الجمعية من قروض للمرأة الريفية.

وأثني الوفد على حجم مشروعات المرأة والتي يمولها جهاز تنمية المشروعات، والنجاحات التي حققتها السيدات فى مشروعاتهن.

 

 

وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية (1)
 
 
وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية (2)
 
وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية (3)
 
وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية (4)
 
وفد أجنبي من عدة دول يزور جهاز تنمية المشروعات بالغربية (5)
 

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