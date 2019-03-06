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صور.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية عالجت 30 ألف من الـ100ألف حالة حرجة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:20 م
صور.. وزير التعليم العالي: المستشفيات الجامعية عالجت 30 ألف من الـ100ألف حالة حرجة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وهاله زايد
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الـ100 ألف حالة حرجة التي تم الإنتهاء من علاجها ساهمت المستشفيات الجامعية بعلاج أكثر من 30 ألف حالة في 110 مستشفي جامعي . 
 
 
وأضاف في مؤتمر  صحفي بمقر مجلس الوزراء،  أن حالات الرمد بالمستشفيات الجامعية وصلت إلى 5300 حالة و2100 حالة قلب مفتوح و1300 حالة تركيب مفاصل و270 حالة زراعة قوقعة. 
 
ولفت إلي أن مستشفيات جامعة عين شمس استقبلت 6564 حالة ومستشفيات جامعة المنصورة استقبلت 6459 حالة و2257 بمستشفيات جامعة أسيوط و1000 حالة بمستشفيات جامعة الأزهر . 
 
 
هاله زايد وخالد عبد الغفار (1)
 
هاله زايد وخالد عبد الغفار (2)
 
هاله زايد وخالد عبد الغفار (3)
 

 


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