صور.. وزيرة الصحة: مليار و93 مليون جنيه تكلفة علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار

كتبت ـ هند مختار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تكلفة علاج الـ100 ألف حالة حرجة التي تم الانتهاء منها في 8 أشهر ضمن مبادرة الرئيس بالقضاء على قوائم الانتظار بلغت مليار و93 مليون و736 ألف جنيه.

وأضافت في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن نسبة وزارة الصحة في هذه التكلفة بلغت 404 ملايين و682 ألف جنيه والتأمين الصحي بنسبة 295 مليون جنيه ونسبة مشاركة من البنك المركزى وبنوك التمويل بنسبة 36%.

وأشارت إلي أنه تم رفع عدد المستشفيات المشاركة في القضاء علي قوائم الانتظار والحالات الحرجة من 156 مستشفي لـ220 مستشفي ، بالإضافة إلي زيادة التداخلات من 9 تداخلان لـ11 ، موضحة أنه تم توفير ما يقرب من 245 مليون جنيه كانت مهدرة نتيجة عدم ميكنة النظام الصحي .

ولفتت إلي أن هناك صندوقا للاستدامة لقوائم الانتظار وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية للقضاء علي قوائم الانتظار للحالات الحرجة.