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صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع والمتنزهات

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:24 م
صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال رصف وتطوير الشوارع والمتنزهات اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالى
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تابع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم، الأربعاء، خلال جولة تفقدية، أعمال تطوير ورصف الشوارع والمشروعات الخدمية والترفيهية الجارى تنفيذها بمدينة مرسى مطروح.

 

ووجه المحافظ خلال تفقده أعمال تطوير شارع الجلاء، بإزالة كافة الإشغالات وتوسعة الشارع وتضيق الأرصفة الجانبية خاصة أمام منطقة سوق ليبيا، لمنع أية اختناقات مرورية واستغلال المنطقة المواجهة للسوق لإقامة جراج لانتظار السيارات، يكون تابع للمحافظة، خاصة خلال موسم الصيف السياحى، والتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المسئولة عن الأعمال بالشارع، خاصة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتليفونات والإزالة الفورية لأية معوقات.

 

كما وجه محافظ مطروح بدراسة عمل فتحات دوران للسيارات بشارع الريفية، بأسلوب علمى مع مراعاة حركة المواطنين والتيسير عليهم ولتحقيق سيولة مرورية و منع أية اختناقات خاصة أثناء موسم الصيف، مع سرعة عرض التصور النهائى لموقف سيارات الريفية المقترح بمدخل ميدان الساعة.

 

وتفقد اللواء مجدى الغرابلي، ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بوسط المدينة موجهاً بدراسة المسارات المرورية خاصة فى اتجاه شارع العوام وإقامة منطقة جانبية لانتظار السيارات.

 

كما تفقد أعمال تطوير حديقتى كليوباترا والعوام، موجها بسرعة إزالة جميع الإشغالات حول الحدائق، مشددا على منع إصدار تراخيص أية أكشاك، إلا بعد معاينة رئيس مجلس المدينة للموقع المقترح، لمنع العشوائية والحفاظ على الشكل الحضارى.

 

رافق محافظ مطروح، خلال الجولة، المهندس احمد على وكيل وزارة الإسكان والعميد أحمد الإسكندرانى رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية.

 

محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(1)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(2)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(3)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(4)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(5)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(6)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(7)
 
محافظ-مطروح-يتابع--أعمال-رصف-وتطوير-الشوارع-والمتنزهات-(8)
 

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