صور.. سفارة كندا تكرم عددا من المصريات بمناسبة اليوم العالمى للمرأة

كتبت - إنجى مجدى

احتفلت السفارة الكندية بالقاهرة باليوم العالمى للمرأة بتكريم عدد من النساء القيادات والبازارات فى مجالات مختلفة فى مصر، بحضور رئيسة المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى.

وقال سفير كندا جيس داتون، خلال الاحتفالية التى أقامها فى مقر إقامته بالقاهرة، الأربعاء، إن يوم المرأة العالمى، المقرر فى ٨ مارس من كل عام، يدفعنا كل عام إلى إدراك وتقدير دور المرأة فى مجتمعاتنا.

وتابع: "نحتفل بالتقدم فى مصر بمشاركتنا الجماعية ومساهمة المرأة المصرية التى لا تقدر بثمن، مؤكدًا أن التحديات ما زالت قائمة ونأمل من خلال أعمالنا الأخرى التكيف مع احتياجات مصر التى تعمل عليها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، من أجل الوصول إلى المزيد."

وأكد، أن النساء يلعبن دورًا أساسيًا فى هذا التغيير ونعترف بهن كعوامل رئيسية هنا اليوم.

وأشار داتون إلى أن المرأة فى كندا تتمتع بالمساواة مع الرجل "كمبدأ يمثل حجر زاوية فى سياستنا الداخلية والخارجية على مدى عقود، وساعد ذلك فى وضع المعايير الدولية التى نسعى جميعًا للوفاء بها ونفخر بأننا ندافع عن حقوق المرأة فى معظم المحافل."

وأطلقت كندا أول "سياسة مساعدة نسائية"، واعتمدت نهجًا نسائيًا لأنها تعتقد اعتقادًا راسخًا أنه فى حين أن النساء والفتيات يمكن أن يتعرضن للفقر والعنف، فإنهن أيضًا لديهن القدرة على تحقيق تغيير حقيقى من حيث التنمية المستدامة والسلام

وقال داتون إن النهج النسائى يتعلق بالعدالة الأساسية، وكذلك الاقتصاد، مضيفًا: "نحن نعلم أن تمكين المرأة فى مصر وكندا يجعل العائلات والبلدان أكثر ازدهارًا، هنا فى مصر نسعى جاهدين للعمل معكم جميعًا لإدماج المساواة بين الجنسين فى معظم مجالات التعاون.

وأشار السفير الكندى إلى تقرير البنك الدولى بشأن قوانين المساواة بين الجنسين فى جميع أنحاء العالم على مدى السنوات العشر الماضية، وبالطبع فإن أساس بناء المساواة بين الجنسين هو التأكد من أن قوانين البلد لا تنتهك حقوق المرأة، مضيفًا أن معظم الدول حققت قدرًا كبيرًا من التقدم خلال هذه السنوات العشر، لكن تبين أن 6 دول فقط لديها درجة كاملة فى قوانينها.

وقال السفير إن شهر مارس يجب أن يكون شهر المرأة فى مصر، مضيفاً أنه على مدار عام ونصف هى مدة عملى فى مصر حتى الآن التقيت بالعديد من النساء فى عدة محافظات مثل الاسكندرية وكوم أمبو، موضحًا أن السفارة تقوم كل عام بتكريم العديد من النساء.

تم خلال الاحتفالية، تكريم العديد من النساء البارزات فى مصر وهم، نجوى عبد الله، والدكتورة عبلة عبد اللطيف، والدكتورة ماريان عازر، منى الخضيرى، أمينة غنيم.

ومن جانبها، أعربت النائبة ماريان عازر، عن سعادتها بتكريمها فى الاحتفالية التى نظمتها السفارة الكندية. وقالت: إن هذا التكريم يضع مسئولية مضاعفة من أجل تعزيز دور المرأة المصرية الفترة المقبلة.

حضر الاحتفالية عدد من السفراء منهم، سفير سويسرا، الاتحاد الأوروبى، الأرجنتين، فنلندا، شيلى، نيوزيلندا، اليابان، البرازيل، البرتغال.