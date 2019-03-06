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صور.. خبير بندوة التجارة الأمريكية: نتواصل مع الضرائب لتعديل الإقرار إلكترونيا

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:19 م
صور.. خبير بندوة التجارة الأمريكية: نتواصل مع الضرائب لتعديل الإقرار إلكترونيا ندوة التجارة الأمريكية
كتب عبد الحليم سالم
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ناقشت ندوة غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة، حول الضريبة الإلكترونية للشركات: "التحديثات والمتطلبات والتحديات"امكانية تعديل الاقرار الضريبى إلكترونيا

وقال رامى مينا خبير الضرائب، إننا على تواصل مع رئيس مصلحة الضرائب لحل المشكلات مباشرة، ردا على استفسار أحد المشاركين فى الندوة وورشة العمل "انه يمكن تعديل الاقرار الضريبى" أون لاين خاصة فيما يتعلق ببيانات العملاء.

وناقشت الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك برئاسة حسن حجازى وبحضور حسام ناصر مساعد رئيس اللجنة وعدد من الخبراء العديد من الاستفسارات حول الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة .

حاضر فى الندوة وورشة العمل من خبراء الضرائب ياسر محارم ،وحسن حجازى، ورامى مينا  وحسام ناصر وكريم إمام وأحمد السيد .

تطرق المشاركون لضريبة القيمة المضافة وأثرها على بعض الشركات ، بالاضافة  إلى العديد من النقاط منها، إيداع ضرائب الشركات، والتسعير التحويلى وضريبة الاستقطاع، ومعالجة الصرف الفوركس، والمعاملة الضريبية على أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال، بجانب مساهمة الرعاية الصحية وكذلك قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقترح.

 

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ندوة الضرائب

غرفة التجارة الامريكية

ضريبة القيمة المضافة

حسن حجازى




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