صور.. انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة للكشف على 48 ألف تلميذ بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك لسحب عينات منهم للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، وذلك بفحص يومي يستمر حتي 6 أبريل المقبل، في 117 مدرسة ابتدائية موزعة علي 9 قري وبندر مدينة إسنا.

ويقول محسن أحمد مدير الإدارة التعليمية بالأقصر، إن المبادرة يتم خلالها فحص أكثر من 48 ألف طالب في 117 مدرسة ابتدائية، وذلك ضمن ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ عبد الفتاح ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ رئيس الجمهورية ﻟﻠﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﻨﺔ ﻭﺍلأﻧﻴﻤﻴﺎ ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﺔ، ﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻤﻼﺕ ﻓﺤﺺ ﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍلاﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ مركز ﺇﺳﻨﺎ ﻭﺍﻟﻘﺮى ﺍﻟﺘﺎبعة ﻟﻪ.

ويضيف محسن أحمد لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تستهدف فحص طلاب المرحلة الابتدائية بالطول والوزن وعمل تحليل لنسبة الهيموجلوبين لاكتشاف الأنيميا مبكراً عبر أخذ عينة للدم من كل تلميذ بالمدارس المختلفة، موضحاً أن العينات تسحب عن طرق الوخز بشكاكة طبية تستخدم لمرة واحدة لكل طالب وذلك عن طريق فنى متخصص.

أما الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا، فيؤكد أنه يتم بالمبادرة قياس الطول والوزن للتلاميذ لاكتشاف أى خلل هرمونى ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق طبى مدرب من أطباء الأطفال، وكافة الفرق التى تشارك بالحملة تخضع لإشراف كل من هيئة التأمين الصحى ومديرية الشئون الصحية والإدارة الصحية بإسنا، والتربية والتعليم بإسنا.

ويضيف الدكتور زكريا الحداد لـ"اليوم السابع"، أنه يشارك بالمبادرة عدد من الفرق الطبية التي تتواجد في المدارس ويبلغ عددها 38 فرقة تضم 38 طبيبا و38 ممرضا و38 فني معمل و38 مدخل بيانات، ويشرف عليها بصورة يومية محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا ومديرو المدارس المختلفة، كما يتم التوجه للفصول يومياً لتوعية التلاميذ بضرورة التوجه لفرق الفحص للكشف والتحليل والإطمئنان علي صحتهم خلال الحملة، وعدم الانصياع وراء الإشاعات.

وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية بقيادة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، عدم صحة ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة تلميذ بمعهد أزهري بمركز إسنا جنوب الأقصر نتيجة تناوله أحد التطعيمات الخاصة بخطة الدولة بالكشف المبكر عن السمنة والأنيميا وقصر القامة، كما أكدت الشئون الصحية بالأقصر كذب الشائعة، وأوضحت أن مهمة الفريق الطبي الكشف فقط، وذلك رداً على الشائعة التى سرت بشأن وفاة تلميذ أزهري على إثر تناوله أحد الطعوم.

وكانت قد انطلقت المبادرة كمرحلة اولى في عدد "10" محافظات "الفيوم – دمياط – اسيوط - مطروح- بورسعيد - جنوب سيناء – القليوبية – البحيرة – الاسكندرية - الجيزة"، والمرحلة الثانية بعدد"11" محافظة "الاقصر- القاهرة – السويس – الاسماعيلية – كفرالشيخ – المنوفية - بني سويف – سوهاج - شمال سيناء - البحرالاحمر- اسوان"، حيث تبدأ المبادرة بمدارس محافظة الأقصر الإبتدائية غداً وتستمر لمدة ثلاثة أسابيع.