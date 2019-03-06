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صور .."المحاريث والهندسة" تبحث زيادة التعاون مع بيلا روسيا والدلتا للأسمدة

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:00 م
صور .."المحاريث والهندسة" تبحث زيادة التعاون مع بيلا روسيا والدلتا للأسمدة السفير البيلا روسى يستقبل رئيس شركة المحاريث والهندسة
كتب عبد الحليم سالم
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قام المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس مجلس إدارة شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بزيارة سيرجى راتشكوف السفير البيلاروسى فى مقر السفارة، وذلك لبحث تنشيط أوجه التعاون بين الشركات البيلاروسية وشركة المحاريث والهندسة.

 

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   توقيع بروتوكول مع الدلتا للاسمدة 

وقال بيان الشركة اليوم إن اللقاء بالغ الإيجابية وجارى حاليا تفعيل ما جاء به.

وأضاف البيان أن المهندس محمد حسنين رضوان وقع بروتوكول تعاون مع عبد الواحد الدسوقي المفوض العام لشركة الدلتا للأسمدة، وذلك في إطار توجيهات المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتنشيط التكامل بين شركاتها التابعة.

 

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وفى سياق آخر وفى إطار سياسة تنشيط فروع البيع بشركة المحاريث والهندسة التي تنتهجها إدارة الشركة حاليا، شارك وفد من الشركة فى معرض بمحافظة الأقصر.

 

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وقامت الشركة بعرض معروضاتها التي تناسب طبيعة المنطقة مما كان له أثر فى إقبال كبير من مواطني محافظة الأقصر، الذين أثنوا على عودة شركة المحاريث والهندسة للتواجد والمنافسة في محافظة الأقصر، وبعد المعرض تم تفقد فرع الشركة بمحافظة أسوان وإصدار توجيهات بضرورة عودة الشركة للمنافسة وتنشيط البضائع التى تتلاءم مع طبيعة المنطقة.

 

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