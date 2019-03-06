شاهد.. كوبرى الجلاء بعد انتهاء تطويره.. منظومة إنارة جديدة وترميمه بالكامل

رصد "اليوم السابع" آخر ما تم من تطوير ب "كبرى الجلاء"، قبل افتتاحه بعد انتهاء محافظة القاهرة من تطويره، والذى يربط بين محافظتى القاهرة والجيزة، حيث بلغ تكلفة التطوير 10 ملايين جنيه.

وشملت أعمال التطوير ترميم جسم الكوبرى بالكامل وتغيير أعمدة الإنارة، وتركيب منظومة إنارة تبرز التصميم المعمارى للكوبرى، تشبه المنظومة التى تم تركيبها بكوبرى قصر النيل، كما تم رصف الكوبرى وتجديد الأسوار الحديدية وإعادة تثبيتها.

وأنشأ كوبرى الجلاء عام 1872م وكان يطلق عليه " الكوبرى الأعمى" وسمى بكوبرى الجلاء بعد جلاء الإنجليز عن مصر.

وكان من المقرر ان يتم افتتاح الكوبرى قبل أيام بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ولكن تم تأجيل موعد الافتتاح.























