شاهد في دقيقة.. تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد

كتب – إسلام سعيد

أهم الملامح الجديدة لبرنامج دعم الصادرات فى 5 معلومات، وخاصة أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد والذى يجرى تجهيزه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، عقب مشاورات عدة دارت على مدار أكثر من شهر بين الحكومة والمجالس التصديرية.