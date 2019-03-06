شاهد في دقيقة.. تعرف على ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد

أهم الملامح الجديدة لبرنامج دعم الصادرات فى 5 معلومات، وخاصة أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد والذى يجرى تجهيزه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، عقب مشاورات عدة دارت على مدار أكثر من شهر بين الحكومة والمجالس التصديرية.
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أهم الملامح الجديدة لبرنامج دعم الصادرات فى 5 معلومات، وخاصة أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد والذى يجرى تجهيزه حاليا من قبل وزارة الصناعة والتجارة، عقب مشاورات عدة دارت على مدار أكثر من شهر بين الحكومة والمجالس التصديرية.
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