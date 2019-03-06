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"سويفل": جائزة bt 100 تقديرا لدورنا فى تأسيس النقل الجماعى التشاركى

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:53 م
"سويفل": جائزة bt 100 تقديرا لدورنا فى تأسيس النقل الجماعى التشاركى مصطفى قنديل المدير التنفيذى لـ"سويفل"
كتبت: هبة السيد
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حصدت شركة "سويفل" الرائدة فى مجال النقل الجماعى التشاركى جائزة الريادة لعام 2018، وذلك خلال احتفالية  bt100، التى تنظمها مجلة  Business Today، بحضور عددا من الوزراء، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال، والاقتصاديين.

 

وتم اختيار "سويفل" من لجنة تحكيم الاحتفالية لكونها أول شركة مصرية نشأت على يد 3 شباب مصريين، كفكرة رائدة فى أبريل 2017،  لتوفير وسيلة مواصلات تتوافر فيها الراحة والأمان وجودة الخدمة بسعر تنافسى، وبدأوا فى تطوير منصة لهذا الغرض، وتم إطلاقها كتطبيق للموبايل على أنظمة أندرويد وios ، وتعد أكبر شركة خاصة فى هذا المجال عالميا.

 

وأعرب مصطفى قنديل المدير التنفيذى لـ"سويفل" عن سعادته وفريق العمل بهذه الجائزة والتى تأتى تقديرا لدور الشركة فى تأسيس النقل الجماعى التشاركى فى مصر، كشركة مصرية بنسبة 100%. استطاعت تحقيق نمو وانتشار كبير فى الخدمة التى تقدمها فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية؛ سواء من حيث عدد المركبات؛  أو الخطوط التى تعمل عليها؛ أو السائقين الذين تتعامل معهم فى مدة أقل من عامين.

 

أشار "قنديل" إلى أن الشركة استطاعت أن تمد نشاطها خارج مصر لتعمل فى دول أخرى  فى سعيها لتحقيق التطور والنمو.

 

وقد جاء التكريم ضمن فعاليات احتفالية "bt100" التى أقامتها مجلةBusiness Today  للإشادة بأفضل 50 شركة و50 شخصية فى قطاع الأعمال بمصر، وتتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية لتكريم نخبة من الوزراء و قادة القطاع الاقتصادى الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.


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