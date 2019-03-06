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سفينة حربية بريطانية تراقب قوة مهام بحرية روسية فى القنال الإنجليزى

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:14 م
سفينة حربية بريطانية تراقب قوة مهام بحرية روسية فى القنال الإنجليزى سفن حربية
رويترز
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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء أن مدمرة بريطانية ستراقب قوة مهام بحرية روسية أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزى.

وتم استدعاء المدمرة (ديفندر) للإبحار فى مطلع الأسبوع ومراقبة الفرقاطة (أدميرال جورشكوف) و3 سفن ملحقة بها أثناء اقترابها من المياه الإقليمية البريطانية قبالة اسكتلندا. وقالت الوزارة إن المدمرة ستواصل مرافقة المجموعة الروسية هذا الأسبوع أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزى.

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة مارك لانكستر فى بيان "سنواصل العمل مع حلفائنا لمراقبة السفن الروسية المارة عبر المياه الدولية بالقرب من سواحلنا لنتأكد من أن البحرية الروسية تتبع البروتوكول الصحيح فى رحلتها".

وتراقب سفن البحرية الملكية عادة السفن الحربية الروسية عند مرورها عبر القنال الإنجليزى. وفى مايو الماضي قال قائد البحرية الملكية الأميرال فيليب جونز فى خطاب إن بريطانيا تواجه "نشاطا بحريا روسيا أكثر جرأة بوضوح، وهو ما يختبر عزمنا دوما".

 

 

 


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