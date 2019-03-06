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#سعود_ال_ثاني_في_العربية.. هاشتاج يفضح ظلم تميم ونظامه لأبناء قبيلة الغفران

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:18 م
#سعود_ال_ثاني_في_العربية.. هاشتاج يفضح ظلم تميم ونظامه لأبناء قبيلة الغفران تميم بن حمد
كتب محمد عبد العظيم
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فى محاولة جديدة لكشف الظلم الواقع على قبيلة الغفران القطرية، من قبل تميم بن حمد ونظامه فى قطر، تصدر هاشتاج "سعود ال ثانى فى العربية"، قائمة الأكثر تداولا فى قطر خلال الساعات القليلة الماضية.

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وحرص المشاركون فى الهاشتاج على فضح النظام القطرى، وإظهار جوانب الظلم التى يتعرض لها أبناء قبيلة الغفران، حيث قال أحد المشاركين، " أعداد كبيرة من الاسرة الحاكمة تتواصل معهم من خارج البلاد رفضاً لما تفعله حكومتنا .. وهذا يدل على ان تصرفات نظامنا تمثل اشخاص باعوا العروبة مقابل الحضن التركي والايراني ،شعبنا الاصيل دائماً يقف مع الحق و في صف العروبة".

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ويأتى على رأس المطالب التى ينادى بها أبناء قبيلة الغفران فى ظل ظلم تميم ونظامه، استرداد جنسياتهم القطرية المسلوبة بدون وجه حق، وتمكينهم من الحصول على وظيفة فى شتى قطاعات العمل القطرية، وإتاحة فرصة التعليم لجميع أبناء القبيلة، وتقديم الاعتذار العلنى على سلب السلطات القطرية.

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وسعود بن مبارك آل ثاني، هو أحد أفراد الأسرة الحاكمة بالدوحة، أعرب عن تضامنه مع أفراد قبيلة الغفران، التي تعرضت للاضطهاد وسلب للحقوق المدنية على يد نظام الحمدين الحاكم في قطر.

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