زيمبابوى تأسف لتمديد العقوبات الأمريكية

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اعتبرت حكومة زيمبابوى، اليوم الأربعاء، أن تمديد العقوبات الأمريكية على الحكومة أمر مؤسف.

ونقلت شبكة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية عن الحكومة أنها ستواصل النقاش مع أمريكا والاتحاد الأوروبى لإزالة العقوبات التى تقول إنها تخنق اقتصادها. وقال وزير خارجية زيمبابوى جيمس مانزو أمام لجنة برلمانية إن العقوبات لا مبرر لها.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية مددت عقوباتها على 141 شخصًا ومؤسسة فى زيمبابوى، لمدة عام، وهى العقوبات التى تفرضها سلطات واشنطن على هرارى منذ 20 سنة. وتشمل العقوبات رئيس زيمبابوى إميرسون منانجاجوا، والرئيس السابق للبلاد روبرت موجابى، ومن ضمن العقوبات المفروضة "رفض أى علاقات تجارية مع أى شركة أمريكية".

وتأتى العقوبات الأمريكية على هرارى، بعد نحو أسبوعين من إعلان الاتحاد الأوروبى فرض عقوبات على البلاد.