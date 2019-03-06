روبوت وأجهزة إطفاء حديثة فى اليوم العالمى للحماية المدنية

كتبت دينا الحسينى

أقامت وزارة الداخلية ، معرضا لمعداتها الحديثة ، صباح اليوم الأربعاء، خلال الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية، تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ويأتى معرض المعدات الحديثة لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية أبناء الشعب المصرى، حيث تم عرض قدرات ومهام إدارة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال، وتذكيراً بحجم التضحيات والجهود التى يبذلها جميع العاملين بالحماية المدنية .

تنطلق فاعليات الاحتفال بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية بطريق السويس الصحراوى ، بحضور اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، و اللواء علاء عبد الظاهر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، وعدد من قيادات الوزارة والمختصين فى مجال الحماية.

ومن المقرر مشاركة أسر الشهداء ومصابى الشرطة الحفل وتقديم عروض فى تفكيك العبوات الناسفة واقتحام الموانع واخماد الحرائق وانقاذ المحتجزين.