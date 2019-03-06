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الأربعاء، 06 مارس 2019 06:07 ص
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رادار المرور التقط 1890 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالقاهرة

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:00 ص
رادار المرور التقط 1890 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية بالقاهرة دراجات بخارية
كتب عبد الرحمن سيد
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ضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1890 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر المرور استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم

 

 

 


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