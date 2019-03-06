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الأربعاء، 06 مارس 2019 06:53 م
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رئيس وزراء باكستان: التوترات مع الهند هدأت ولكن التهديد باق

الأربعاء، 06 مارس 2019 06:10 م
رئيس وزراء باكستان: التوترات مع الهند هدأت ولكن التهديد باق رئيس وزراء باكستان عمران خان
أ ش أ
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أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان أن التوترات مع الهند هدأت، ولكن التهديد يبقى.
ونقلت قناة "جيو" الباكستانية عن خان قوله اليوم الأربعاء خلال اجتماع لحزب "تحريك إنصاف" إن التوترات هدأت بسبب اتخاذ قرارت صائبة فى الوقت المناسب لتجنب الحرب بين البلدين.
وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال الفترة الأخيرة عقب التفجير الانتحارى الذى وقع فى 14 فبراير الماضى بإقليم "كشمير" المتنازع عليه، وأسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية على أيدى جماعة متشددة تتمركز فى باكستان .. وقد ألقت نيودلهى باللوم على إسلام آباد التى نفت أى دور لها فى الهجوم.


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