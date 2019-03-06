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رئيس "سيسكو": ميناء شرق بورسعيد يشجع المصدرين ويساعد على فتح أسواق جديدة

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:00 م
رئيس "سيسكو": ميناء شرق بورسعيد يشجع المصدرين ويساعد على فتح أسواق جديدة تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد
كتبت- هبة حسام
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قال محمد يحيى الرئيس التنفيذى لشركة سيسكو ترانس للموانئ المتخصصة والتى تدير محطة عالمية متعددة الأغراض بالرصيف الجديد لميناء شرق بورسعيد، إن تطوير ميناء شرق بورسعيد وتشغيل أرصفة جديدة به، سيعمل على تشجيع المصدرين على استخدام الميناء.

 

وأضاف يحيى فى تعليق لـ "اليوم السابع" على بدء تشغيل المرحلة الأولى من الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، أن الميناء يساعد على فتح أسواق جديدة لدول أوروبا والولايات المتحدة وكندا، لما له من ميزة نسبية جغرافية، فمعظم الملاحات تقع فى شرق بورسعيد.

 

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شهد بدء تشغيل الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد التى يبلغ طولها 5 كيلو مترات، أمس الثلاثاء، والتى كانت قد استلمتها الهيئة الاقتصادية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا، بعد انتهاء تنفيذها.

 

يذكر أن شركة "سيسكو ترانس"، هى إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الموانئ البحرية، وكان الفريق مهاب مميش قد وقع تعاقدا معها فى ديسمبر الماضى لإدارة محطة عالمية متعددة الأغراض لجميع أنواع البضائع والصب الجاف على رصيف بطول 900 متر من إجمالى مساحة الأرصفة الجديدة بالميناء.

 

 


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ميناء شرق بورسعيد

سيسكو ترانس

مهاب مميش

الموانئ

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