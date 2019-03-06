رئيس جامعة طنطا يفتتح الملتقى الأول للبحث العلمى والرياضة

الغربية – عادل ضرة

افتتح الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى العلمى الأول للبحث العلمى والرياضة المدرسية الذى تنظمه كلية التربية الرياضية تحت عنوان "الرياضة المدرسية صحة مجتمع.. اقتصاد وطن" تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وفى كلمته أكد الدكتور مجدى سبع أن الملتقى يأتى تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لصحة المجتمع ومواجهة أمراض قلة الحركة، إلى جانب التأكيد على الدور الذى يجب أن تشارك به الكليات فى تنمية الوعى الرياضى الصحى لأفراد المجتمع.

وأعرب "سبع" عن ترحيبه بالحضور الكبير، مشيراً إلى ضرورة التوعية بأهمية الرياضة لدورها فى تهذيب النفوس وتنمية الروح الرياضية وخلق جيل سوى صحياً وبدنياً، موجهاً الشكر لكلية التربية الرياضية لتنظيمها هذا الملتقى متمنياً الخروج بتوصيات هادفة تفيد بلدنا الحبيب مصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة عزة الوسيمى عميد الكلية أن الجلسة الاولى فى الملتقى تدور حول توجهات الدول نحو تطوير الرياضة المدرسية ويشارك بها الدكتور كمال درويش أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بجامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية للترقى ورئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، والدكتور محمد صبحى حسانين أستاذ الاختبارات والمقاييس بكلية التربية الرياضية للبنين بالهرم بجامعة حلوان ونائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى والعربى للجامعات.

وأوضح الدكتور علاء حلويش أن الجلسة الثالثة للملتقى تناقش تكنولوجيا التعليم فى الرياضة المدرسية وتديرها الدكتورة هالة عمر رئيس قسم الادارة والترويح بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا بمشاركة الدكتور مصطفى السايح استاذ طرق التدريس بقسم الرياضة المدرسية بكلية التربية الرياضية للبنين بأبو قير جامعة الاسكندرية، والدكتورة نادية عبد المعطى استاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية بالجزيرة جامعة حلوان.