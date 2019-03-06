رئيس جامعة حلوان يلتقى أساتذة كلية التجارة فى إطار تطوير العملية التعليمية

وائل ربيعى

فى بداية لقاءات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع شباب أعضاء هيئة التدريس، التقى اليوم المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية التجارة وإدارة الأعمال للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تطوير العملية التعليمية داخل الكلية وللاستماع إلى كافة الصعوبات التى تواجههم من أجل العمل على تذليلها وكذلك الاستماع إلى كافة المقترحات المقدمة منهم لاستكمال مسيرة النجاح ومواصلة العمل الجاد والدؤوب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن معيد اليوم هو عميد الغد، مشيرا إلى ضرورة السعى من أجل منح المعيدين والمدرسين المساعدين برامج تدريبية مميزة لتحقيق كفاءة العملية التعليمية وإعفائهم من جميع المصروفات الدراسية الخاصة بالبرامج المتميزة بالكلية، إضافة إلى إعفائهم من الأعمال الإدارية داخل الكلية، لأن التفرغ فى العلم يؤدى إلى الإبداع، وكذلك توفير الدعم الكامل والشامل لتحقيق التوازن ورفع المستوى الاقتصادى لهم.

وأشار إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تيسير الدراسة من خلال تقديم دورات تدريبية فى اللغات ومهارات الحاسب الآلى لكى يتمكن هؤلاء المعيدين من النشر الدولى، ثم فتح باب الحوار واستمع إلى طلباتهم والصعوبات التى تواجههم مؤكدا على أن قيادة الجامعة سوف تتخذ كافة الإجراءات السريعة لحل هذه المشكلات.