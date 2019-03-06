video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة حلوان يلتقى أساتذة كلية التجارة فى إطار تطوير العملية التعليمية

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:43 م
رئيس جامعة حلوان يلتقى أساتذة كلية التجارة فى إطار تطوير العملية التعليمية رئيس جامعة حلوان يلتقى المعيدين والمدرسين المساعدين
وائل ربيعى
إضافة تعليق

فى بداية لقاءات الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مع شباب أعضاء هيئة التدريس، التقى اليوم المعيدين والمدرسين المساعدين بكلية التجارة وإدارة الأعمال للتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم من أجل تطوير العملية التعليمية داخل الكلية وللاستماع إلى كافة الصعوبات التى تواجههم من أجل العمل على تذليلها وكذلك الاستماع إلى كافة المقترحات المقدمة منهم لاستكمال مسيرة النجاح ومواصلة العمل الجاد والدؤوب بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن معيد اليوم هو عميد الغد، مشيرا إلى ضرورة السعى من أجل منح المعيدين والمدرسين المساعدين برامج تدريبية مميزة لتحقيق كفاءة العملية التعليمية وإعفائهم من جميع المصروفات الدراسية الخاصة بالبرامج المتميزة بالكلية، إضافة إلى إعفائهم من الأعمال الإدارية داخل الكلية، لأن التفرغ فى العلم يؤدى إلى الإبداع، وكذلك توفير الدعم الكامل والشامل لتحقيق التوازن ورفع المستوى الاقتصادى لهم.

وأشار إلى ضرورة تقديم كافة التسهيلات التى من شأنها تيسير الدراسة من خلال تقديم دورات تدريبية فى اللغات ومهارات الحاسب الآلى لكى يتمكن هؤلاء المعيدين من النشر الدولى، ثم فتح باب الحوار واستمع إلى طلباتهم والصعوبات التى تواجههم مؤكدا على أن قيادة الجامعة سوف تتخذ كافة الإجراءات السريعة لحل هذه المشكلات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الأستاذ وتلاميذه".. معرض بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان: حوار مفتوح بين الطلاب ومصطفى الفقى خلال شهر مارس

شباب اعضاء هيئة التدريس

ماجد نجم

جامعة حلوان




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة