رئيس جامعة بنى سويف: توفير "لاب توب" لذوى الإعاقة العام القادم

بنى سويف - أيمن لطفى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن توفير جهاز لاب توب للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، العام القادم.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة عمل بكلية الإعلام بعنوان "تدريب الطالب الجامعى على مساعدة ذوى الإعاقة البصرية فى استخدام التقنيات المساعدة"، بحضور الدكتور محمد زين عميد كلية الإعلام، ومنسق الأنشطة الطلابية بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والعشرات من الطلاب.

وأكد منصور حسن على وضع برنامج تدريبى مناظر لتدريب العاملين وأعضاء هيئة التدريس، يهدف إلى تيسير المعاملات الإدارية مع ذوى الإعاقة من الطلاب والعاملين، مطالبا القائمين على تنظيم المؤتمرات والنداوت، وورش العمل بالجامعة مراعاة ذوى الإعاقة من خلال توفير مترجم لغة إشارة للإعاقة السمعية، ووصف كل ما يقوله المحاضر ، فضلا عن ذكر مزيد من التفاصيل حتى يتسنى لذوى الإعاقة البصرية فهم محتوى ومضمون الندوة .