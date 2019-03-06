رئيس جامعة المنوفية يبحث انشاء كلية للزكاء الاصطناعى

المنوفية _محمد فتحى

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، اليوم، الدكتورة ماجى نصيف مديرة هيئة فولبرايت بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أسامه مدنى عميد كلية الآداب والمستشار الإعلامى لرئيس الجامعة، قبل التوجه للقاء الباحثين لتعريفهم بمنح الهيئة والتخصصات المطلوبة وشروط التقديم.

رحب مبارك بوفد الهيئة، فى رحاب جامعة المنوفية، فى إطار زيارات الهيئة الدورية لزيادة قاعدة الإنتشار بين الباحثين، وتشجيع المزيد للاستفادة من المنح المقدمة.

وردا على سؤال نصيف عن اهتمام الهيئة بتقديم منح فى التخصصات التى تحتاجها كل جامعة، أوضح مبارك أن توجهات الدولة حاليا إلى التكنولوجيا المتطورة وإنشاء الكليات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الجامعة تبحث إنشاء كلية للذكاء الاصطناعى لتواكب التوجه الحديث، وتوفر البيئة الأكاديمية والبحثية المناسبة لتخريج طالب قادر على مواجهة التحديات المستقبلية، وهذا ماتتطلبه الجامعة فى الفترة القادمة من منح تخص مجالات الذكاء الاصطناعى والنانوتكنولوجى، وبحث سبل التعاون لتحقيق هذه المتطلبات.

وفى ختام اللقاء، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية باسم جامعة المنوفية وهيئة فولبرايت، متمنيا للوفد لقاء مثمر مع الباحثين.