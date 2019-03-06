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الأربعاء، 06 مارس 2019 09:50 م
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خسائر لقطاع السيارات تدفع سوق الأسهم الأوروبية للتراجع

الأربعاء، 06 مارس 2019 08:50 م
خسائر لقطاع السيارات تدفع سوق الأسهم الأوروبية للتراجع سوق الأسهم الأوروبية
رويترز
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تعثرت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بفعل نتائج ضعيفة من قطاع السيارات الذى يعانى مشاكل وعلامات على انحسار ثقة المستثمرين فى اتجاه صعودى دفع الأسهم للصعود هذا العام.

وفشلت طفرة للأسهم الصينية بدعم من آمال لمحفزات جديدة فى الامتداد إلى التعاملات الأوروبية حيث تراجع المؤشر ستوكس 600 من أعلى مستوياته في 5 أشهر لينهى الجلسة على انخفاض طفيف.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات بعد أن حذرت شركة شافلر الألمانية لمكونات السيارات من بيئة أعمال "صعبة للغاية" فى 2019 وقالت إنها ستجرى إعادة هيكلة وهو ما دفع أسهمها للهبوط 6.2%.

وتراجع مؤشر القطاع 0.9 مع تراجع أسهم دايملر وبي.إم.دبليو وفولكسفاجن دافعة المؤشر داكس الألماني ليغلق منخفضا 0.3%.

وصعد سهم لوجيتك 2.2% الى أعلى مستوى فى 4 أشهر بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أن ترتفع مبيعاتها السنوية بنسبة مئوية فى النصف الأعلى من خانة الآحاد فى السنة المالية القادمة المنتهية فى مارس 2020، فى حين قفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات 2.2%.

وارتفع مؤشر أسهم بنوك منطقة اليورو 0.2% مع تجدد الحديث عن أن البنك المركزى الأوروبى سيمضى قدما فى جولة جديدة من قروضه الرخيصة جدا للبنوك والتى قد يعلن عنها أو يجرى التلميح إليها فى اجتماع البنك المركزى غدا الخميس.

وجاءت أسهم البنوك الإيطالية، التى استخدمت الحصة الأكبر من الجولة السابقة لقروض البنك المركزى الرخيصة، فى مقدمة الرابحين مع صعودها 0.9%. 


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