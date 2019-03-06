خروج 9 حالات من مصابى استنشاق غاز الكلور بالإسكندرية

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، عن تحسن وخروج 9 حالات من الطلاب المصابين باستنشاق غاز الكلور بمجمع مدارس السيوف.

واشار بيان صادر منذ قليل، الى إن إجمالي عدد حالات اختناق غاز الكلور، بلغ 23 حالة موزعين علي عدد من المستشفيات، و هى 11 حالة، بمستشفي جمال عبد الناصر جميعهم تحت العلاج، حالة بمستشفي شرق المدينة تحت العلاج، حالتين بمستشفي صدر المعمورة تحت العلاج، و اخيرا 9 حالات بمستشفي طلبة سبورتنج، خرج جميعهم بعد تحسن الحالة.

يذكر انه، قد وقع شرخ مفاجئ فى خطوط الكلور بمحطة ميلة السيوف القريبة من مجمع المدارس، مما أدى إلى عدد من الاختناقات بلغت 48 حالة، بعضهم تم علاج بسيارات الاسعاف فى موقع الحدث، و تم نقل 23 حالة الى المستشفيات.