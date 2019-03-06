حملة مكبرة لرفع القمامة وتجميل مدينة بلبيس لشباب حزب مستقبل وطن بالشرقية

كتب ـ محمد صبحى

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الشرقية، حملة مكبرة للقيام بأعمال رفع القمامة والنظافة والتجميل بمنطقة الموقف القديم بمدينة بلبيس التابعة للمحافظة، لتنظيف الشوارع وجمع القمامة.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية عددا من المؤاتمرات الجماهيرية بمناطق " ديرب نجم ومنيا القمح والزقازيق والحسينية"، بهدف استعراض خطة الحزب فى الاستحقاقات القادمة .

جدير بالذكر، أن أمانات حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات المختلفة، تنظم فعاليات ميدانية خلال الفترة الماضية بهدف عرض استراتيجية الحزب على الجمهور من خلال تنظيم المؤتمرات الجماهيرية التى تشهد حضور آلاف المواطنين.