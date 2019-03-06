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حسن روحانى: المرشد الإيرانى رفض قيادة الحرب الاقتصادية فى إيران

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:50 م
حسن روحانى: المرشد الإيرانى رفض قيادة الحرب الاقتصادية فى إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
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فجر الرئيس الإيرانى حسن روحانى مفاجأة كشف فيها اقترح قدمه للمرشد الأعلى علي خامنئي قيادة الحرب الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

 

وأضاف خلال كلمة فى مدينة جيلان شمال غربي البلاد "قلت للمرشد إن الظروف التى نعيشها هى ظروف حرب، وفى حالة الحرب تحتاج البلاد لقائد يقود جبهة الحرب مع العدو، وطلبت منه أن يقود هذه الحرب لتكون الحكومة والشعب من خلفه".

 

وأوضح روحانى خاطبت القائد وقلت له "اقترح أن تقود هذه الحرب باعتبارك قائد النظام والثورة، وكافة السلطات والمسئولين ستكون تحت أمرك"، قال لى المرشد "نعم إن الظروف ظروف حرب، ونحن بحاجة لقائد لجبهة الحرب، والقائد هو رئيس الجمهورية".

 

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران عقب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى 8 مايو 2018، واستهدفت حزمتى العقوبات التى فرضت فى اغسطس ويوليو 2018 حرمان طهران من مبيعات النفط، لتقويض سلوكها فى المنطقة ومنع ضخ أموالها للجماعات الموالية لها وأذرعتها فى الاقليم.


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