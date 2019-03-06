حبس عاطل وزوجته وإشقائه 4أيام لسرقتهم حقائب السيدات والهواتف بشبرا الخيمة

كتب نيفين طه

أمر أحمد سعيد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بحبس عاطل وزوجته وإشقائه 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب السيدات بالطريق العام والهواتف المحمولة بدائرة القسم.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من العقيد محمد عبدالهادى رئيس فرع البحث الجنائي ، بقيام كلا من"سيد.م " 31سنة ،عاطل ،له معلومات جنائية "وزوجته" هناء .ع.م "، 25سنة، ربة منزل ، "لها معلومات جنائية"، وشقيقتية"نظيمة، ونعمه ، جميعهم مقيمين بمنطقة مسطرد بدائرة القسم، لتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة حقائب السيدات بالطريق العام والهواتف المحمولة من محال بيعها.

جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية ،وعقب تقنين الاجراءات واستصدار اذن النيابة العامة،تم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول "بندقية خرطوش ، 5 طلقات من ذات العيار،وبحوزة باقى المتهمين 12 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى .