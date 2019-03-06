حبس عاطل لحيازته 250 طربة حشيش و250 جرام هيروين بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 250 طربة حشيش وربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به علي عملائه، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم مهدى.د.خ، 41 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط اجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 250 طربة لمخدر الحشيش، و 250 جراما لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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