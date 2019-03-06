video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:52 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لحيازته 250 طربة حشيش و250 جرام هيروين بالإسكندرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:11 م
حبس عاطل لحيازته 250 طربة حشيش و250 جرام هيروين بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
إضافة تعليق

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 250 طربة حشيش وربع كيلو من مخدر الهيروين بقصد الاتجار به علي عملائه، والتحفظ علي المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة. 

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم مهدى.د.خ، 41 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط اجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
 
تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 250 طربة لمخدر الحشيش، و 250 جراما لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل ربة منزل على يد زوجها بالإسكندرية بسبب خلافات أسرية

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

أمن الاسكندريه




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة