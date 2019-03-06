حبس عاطل لحيازته 250 طربة حشيش و250 جرام هيروين بالإسكندرية

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية اخطار من ضباط إدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم مهدى.د.خ، 41 سنة، عاطل، بمزاولة نشاط اجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

تم عمل كمين وألقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 250 طربة لمخدر الحشيش، و 250 جراما لمخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.