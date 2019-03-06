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حبس عاطلين لحيازتهما 2.5 كيلو من مخدر الحشيش بالإسكندرية

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:40 م
حبس عاطلين لحيازتهما 2.5 كيلو من مخدر الحشيش بالإسكندرية حشيش - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائهما، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المتهم "على.أ.أ"، 38 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية مخدرات، و"أحمد.س.أ"، 40 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما قضية "سلاح"، بمزاولة نشاطهما الإجرامى فى ترويج المخدرات.

تم عمل كمين وألقى القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 2,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش ومبلغ مالى، هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وفى سياق آخر، قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كميات من الحشيش بقصد الاتجار، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم "مصطفى.إ.م"، 43 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات"، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته كمية من المخدرات.

وبتفتيشه عثر بحوزته على 270 جراما لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

 

 


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