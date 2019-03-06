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جنايات شبرا الخيمة تقضى بحبس 8 متهمين بالسجن 10سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:21 م
جنايات شبرا الخيمة تقضى بحبس 8 متهمين بالسجن 10سنوات وغرامة 50 ألف جنيه حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة تشكيل عصابي يضم 8 متهمين، تخصصوا في ارتكاب وقائع السرقات بالإكراه على الطريق السريع، وقاموا بالسطو المسلح على محطة بنزين، حاملين البنادق الآلية والخرطوش، واستولوا على مبلغ 400 ألف جنيه، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم.
 
وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين أحمد فريد عبد العزيز وأحمد حسني عبد الله، وبأمانة سر عماد حلمي، ومحمد عصام.
 
وترجع أوراق القضية للعام الماضي، عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بلاغا من المجني عليه طارق محمد خضر صاحب محطة بنزين موبيل بقليوب، بقيام عصابة مسلحة بإطلاق الأعيرة النارية والاستيلاء على مبلغ نقدي 400 ألف جنيه و2 تليفون محمول.
 
وتشكل فريق بحث، أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، وقاده العميد يحي راضي رئيس المباحث الجنائية، وأحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب.
 
وتوصلت التحريات، لأن مرتكبي الحادث 8 متهمين، من بينهم خفير المحطة، ونجله العامل بالمحطة، واللذين اتفقا مع باقي المتهمين على سرقة إيراد المحطة ليلا، وقام المتهمون باستقلال سيارة نصف نقل حاملين البنادق الآلية، والخرطوش وأطلقوا الأعيرة النارية لإرهاب العاملين بالمحطة واستولوا على مبلغ 400 ألف جنيه و2 تليفون محمول.
 
وتمكن رجال المباحث، من القبض عليهم وهم "ج. ع .ح"، خفير المحطة، و"نجله م. ج"، الذي يعمل بالمحطة، و"أ. ع" و"أ.ش"، و"م.م" و"ه. س"، و "س.م" و "م. س"، وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتقديمهم لمحاكمة عاجلة فقضت المحكمة بحكمها السابق.
 
 

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