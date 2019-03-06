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جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات على قطعة أرض للمفتى

الأربعاء، 06 مارس 2019 12:58 م
جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات على قطعة أرض للمفتى هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم "صابر .ع.أ" 45 سنة عامل إلى فضيلة المفتى، وتحديد جلسة 5 مايو للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل ابن عمه المجنى عليه "عادل.ح.أ" 35 سنة مزارع  بدائرة مركز المنشأة.

 وصدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليه ابن عم المتهم ، بعد إصابته بطلقة نارية فى رأسه وتم نقله  إلى المستشفى جثة هامدة.

 وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم حيث توجد خلافات سابقة بينه وبين المجنى عليه ابن عمه على قطعة أرض قام على إثرها المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح آلى، مما أدى الى إصابته فى رأسه وتوفى فى الحال .

 وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

 

 

 

 

 


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