جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لحارس عقار لإخفائه طفلا بقصد بيعه

الإسكندرية ــ أسماء على بدر

قضت محكمة جنايات الاسكندرية، برئاسة المستشار جابر خليل رئيس المحكمة، بالسجن المشدد 15 سنة، للمدعو "خ.خ.ع" حارس عقار، والسجن سنة لصاحب مخبز، والسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لزوجته، لاتهامهما بالاتجار في البشر، لإخفائهما طفلا بقصد بيعه مقابل أموال.

صدر القرار بعضوية كل من، المستشار بهجت عبد اللطيف بهجت، والمستشار طارق محمود، والمستشار عبد المعطي هاشم روحي، و أمانة سر عمرو زكى .

تعود القضية، المقيدة برقم 22987 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد ببلاغ من المدعوة "ش.ال.ا" والدة الطفل المجني عليه، باختفائه بأحد الشوارع بدائرة القسم .

كانت تحريات مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، توصلت قيام المتهم "خ.خ.ع" حارس عقار، بتصوير الطفل "ي.ط.ع" 3 سنوات، وعرضه للبيع، علي مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل مع كل من، المدعو " أ.ح.ع" صاحب مخبز مقيم بمحافظة دمياط، وزجته المدعوة "ش.ف.ش" ربة منزل، واتفق معهما على بيع الطفل، مقابل 60 ألف جنيه، و خطف الطفل من أسفل العقار محل سكنه، وتقابل معهما وقاما بأخذ الطفل إلي محافظة دمياط بحجة التبني.

وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليهم، وبعرضهم على النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها علي المتهمين.