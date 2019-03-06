جامعة الأزهر تكرم طلاب كلية طب الأسنان لفوزهم بالمركز الأول على مستوى الجامعات

وأكد أن طلاب وطالبات الأزهر دائما يثبتون أنهم نماذج مشرفة ومضيئة في جميع التخصصات وشتى المجالات، وهم القدوة التي تحمل الفكر المستنير وينشرون قيم التسامح والاعتدال بين الشباب، وهم خير ممثل لجامعة الأزهر العريقة التي يمتد تاريخها لأكثر من ألف عام، والتى ظلَّت عبر تاريخها المديد منارة للعلوم والفنون والآداب، موضحًا أن حرصه الدائم على تهنئة وتكريم أبنائه المتفوقين إنما يأتي تعبيرًا عن سعادته واعتزازه بهم، وتأكيدا لقيمة العلم وأثره الطيب في نهضة الوطن، مشيرًا إلى ضرورة استمرار تفوقهم وتميزهم، ومشاركة زملائهم بنقل تجربتهم إليهم حتى تستمر شعلة التفوق بين أبناء الأزهر الشريف.

يشار إلى فريق طلاب أسنان بنين الأزهر القاهرة، فاز بالمركز الأول على مستوى 16 جامعة مصرية، بمشاركة 1200 طالب، في مسابقة طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، والتى أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة القاهرة.

كرّم الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، طلاب كلية طب الأسنان بنين الأزهر بالقاهرة، لتميزهم وحصولهم على المركز الأول فى المسابقة التى أجريت بين كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات المصرية، التى أقيمت فعالياتها بقاعة المؤتمرات بكلية الطب جامعة القاهرة.