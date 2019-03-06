توماس كوك لـ"وزيرة السياحة": مستعدون لزيادة الحركة السياحية لمصر

كتبت آمال رسلان

وجهت شركة توماس كوك إشارات إيجابية إلى استعدادها تكثيف عملها فى السوق المصرى، وزيادة الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد بيتر فانكنهاوزر الرئيس التنفيذى لمجموعة توماس كوك أن لبرنامج تحفيز الطيران الجديد دور فى زيادة هذه الحركة، خاصة فى ظل وجود طلب متزايد على زيارة مصر من قبل عملائهم فى العديد من الدول، مشيرا إلى افتتاحهم فندقين فى الجونة بنهاية العام الحالى.

جاء ذلك خلال جلسة عمل لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مع فانكنهاوزر وكبار المسئولين بالشركة لمناقشة سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وذلك فى إطار اللقاءات المهنية التى تعقدها وزيرة السياحة على هامش مشاركتها فى بورصة برلين السياحية ITB والتى تستمر خلال الفترة من 6-10 مارس الحالى فى العاصمة الألمانية برلين، وحضر اللقاء هشام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية.

واستهلت الوزيرة اللقاء بالإشارة إلى النتائج الإيجابية لبرنامج تحفيز الطيران الذى أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى فى نوفمبر الماضى، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على انتظام الوزارة فى سداد المستحقات المتأخرة المتعلقة ببرنامج لتحفيز الطيران السابق.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الحملات الترويجية المشتركة، وفى هذا الشأن أشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط ومعايير جديدة لهذه الحملات لتكون أكثر تأثيرا وفعالية فى الترويج لمصر وتتماشى مع محور الترويج ببرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع، ومنه أن يكون التسويق الإلكترونى ممثل بشكل أكبر من وسائل الترويج التقليدية، لافتة إلى أهمية تضمين هذه الحملات للعناصر الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لمصر.

كما أوضحت الوزيرة أنه تم البدء فى الخطوات التنفيذية لتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق لتتواكب مع المعايير الدولية بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.

وقالت الوزيرة إلى أن هدفها منذ توليها حقيبة وزارة السياحة هو تغيير الصورة النمطية للسياحة فى مصر لرفع المكانة التنافسية لمصر بين دول العالم، وأضافت أن أولويات الوزارة خلال الفترة الماضية كانت جمع الأطراف والجهات ذات الصلة بقطاع السياحة من حكومة وبرلمان وقطاع خاص والمواطنين حول خطة ورؤية واضحة وحديثة تتماشى مع الاتجاهات العالمية لتحقيق تنمية مستدامة لقطاع السياحة.

وأوضحت الوزيرة أنها حرصت على إشراك جميع الأطراف ذات الصِّلة فى إعداد برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع وفِى تطبيقه، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ محاور البرنامج للنهوض بالقطاع.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التعاون بين الوزارة والمجموعة لزيادة أعداد السياحة الوافدة من الصين إلى مصر ووضع برامج سياحية لجذب عملائهم من الصين لزيارة مصر.