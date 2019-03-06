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الأربعاء، 06 مارس 2019 06:36 ص
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توقعات إيجابية لـ"الإحصاء" عن سكان مصر فى 2052.. منها تراجع معدل المواليد

الأربعاء، 06 مارس 2019 05:00 ص
توقعات إيجابية لـ"الإحصاء" عن سكان مصر فى 2052.. منها تراجع معدل المواليد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
كتبت- هبة حسام
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فى دراسة له عن إسقاطات السكان المستقبلية بحلول عام 2052، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، 5 توقعات إيجابية لسكان مصر بعد 33 عاما من الآن، مقارنة بالمعدلات المحققة فى عام 2017.

وطبقاً للدراسة الإحصائية، تمثلت التوقعات فى:
 

1- الانخفاض التدريجى فى معدلات النمو السكانى من 1.99% خلال الفترة 2017-2022 إلى 0.85 % خلال الفترة 2047 – 2052.
2- انخفاض معدل المواليد من 26.5 مولود لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 13.4 عام 2052.
3- ارتفاع معدل الوفاة من 4.6 فى الألف خلال عام 2017 إلى 5.7 فى الألف عام 2052.
4- انخفاض معدل الزيادة الطبيعية من 21.9 فى الألف عام 2017 إلى 7.7 فى الألف عام 2052.
5- ارتفاع توقع البقاء على قيد الحياة للذكور من 71.9 سنة عام 2017 إلى 81 سنة عام 2052، وللإناث من 74.3 سنة عام 2017 إلى 83.3 سنة عام 2052.


وكان جهاز الإحصاء، أعلن فى بيان له، توقعاته حول عدد السكان بحلول عام 2032 ثم فى عام 2052، حيث توقع الجهاز وصول عدد سكان مصر إلى 119.753 مليون نسمة عام 2030، ثم إلى 153.688 مليون نسمة فى 2052.

يذكر أن عدد سكان مصر حالياً يبلغ 98.3 مليون نسمة، طبقا لبيانات الساعة السكانية.


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