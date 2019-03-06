تموين الإسكندرية: تطوير 5 مكاتب تموينية لتقديم خدمة متطورة

وأشار بيان مديرية التموين بالإسكندرية إلى أنه سيتم البدء بتطوير5 مكاتب لتكون مراكز خدمة مطورة وهى مركز خدمة طوسون ومركز خدمة سيدى جابر ومركز رمل 3 ومركز خدمة مينا البصل 2 ومركز خدمة محرم بك 1 ينتهى التطوير بها نهاية يونيو القادم.

ومن جهه أخرى سيتم فصل توزيع البطاقات التموينية فى أماكن منفصلة عن المكاتب التموينية تكون بالأحياء لتخفيف الزحام على المكاتب، كما سيتم تحديد أوقات زمنية بتعامل البدالين مع المكاتب والتى ستكون من الساعة الثانية ظهرا لعدم حدوث تكدس أثناء خدمات المواطنين.

بالإضافة إلى إرسال بيانات المواطنين التى أصدرت بطاقتها ووصلت إلى المكاتب إلى النائب محمد عطا سليم للمساعدة فى إبلاغ المواطنين وكذلك الإعلان عنها بوسائل الإعلام لاتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالعلم .

فى حين تم وضع حل جذرى لمنع تداول استمارات أداء الخدمة التموينية فى السوق السوداء بختم جميع الاستمارات بخاتم كل مكتب تموينى بالمديرية عند تسليمها للمكاتب ولا يعد بأى استمارة غير مختومة بخاتم المكتب التموينى.

وحول مشاكل الأنترنت فى المكاتب التموينية، أعلنت المديرية أنه سيتم استبدال الماكينات الحالية بماكينات فرنسية جديدة متطورة مجانا.

وعقب الاجتماع قام اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد، برفقة الحضور بجولات تفقدية لمكاتب تموين طوسون ومكتب تموين أبو قير بغرض تقيمها موقفها على أرض الواقع والوقوف على مدى تطويرها وأدائها للخدمات التموينية ومقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها أثناء الجولات.