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تموين الإسكندرية: تطوير 5 مكاتب تموينية لتقديم خدمة متطورة

الأربعاء، 06 مارس 2019 04:42 م
تموين الإسكندرية: تطوير 5 مكاتب تموينية لتقديم خدمة متطورة اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد
الإسكندرية - جاكلين منير
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عقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية اليوم اجتماعا بمديرية التموين بالأسكندرية لبحث تطوير الخدمة المقدمة ومكاتب التموين، وذلك بحضور  أحمد جمال نائب المحافظ واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة والنائب البرلمانى محمد عطا سليم عضو مجلس النواب ومحمد سعد الله أحمد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية وسليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية والمهندس محمود القلش. 

وتم خلال الاحتماع استعراض جميع مشاكل القطاع التموينى بالمحافظة لإيجاد حلول واقعية لها تطبق بأسرع وقت ممكن على أرض الواقع يشعر بها المواطنين وكانت أهم الحلول المقترحة أنه سيتم تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمات مطورة لأداء الخدمات التموينية ويقوم على إدارتها عنصر بشرى مدرب من قبل الوزارة.

وأشار بيان مديرية التموين بالإسكندرية إلى أنه سيتم البدء بتطوير5 مكاتب لتكون مراكز خدمة مطورة وهى مركز خدمة طوسون ومركز خدمة سيدى جابر ومركز رمل 3 ومركز خدمة مينا البصل 2 ومركز خدمة محرم بك 1 ينتهى التطوير بها نهاية يونيو القادم.
 
ومن جهه أخرى سيتم فصل توزيع البطاقات التموينية فى أماكن منفصلة عن المكاتب التموينية تكون بالأحياء لتخفيف الزحام على المكاتب، كما سيتم تحديد أوقات زمنية بتعامل البدالين مع المكاتب والتى ستكون من الساعة الثانية ظهرا لعدم حدوث تكدس أثناء خدمات المواطنين.
 
بالإضافة إلى إرسال بيانات المواطنين التى أصدرت بطاقتها ووصلت إلى المكاتب إلى النائب محمد عطا سليم للمساعدة فى إبلاغ المواطنين وكذلك الإعلان عنها بوسائل الإعلام لاتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالعلم .
 
فى حين تم وضع حل جذرى لمنع تداول استمارات أداء الخدمة التموينية فى السوق السوداء بختم جميع الاستمارات بخاتم كل مكتب تموينى بالمديرية عند تسليمها للمكاتب ولا يعد بأى استمارة غير مختومة بخاتم المكتب التموينى.
 
وحول مشاكل الأنترنت فى المكاتب التموينية، أعلنت المديرية أنه سيتم استبدال الماكينات الحالية بماكينات فرنسية جديدة متطورة مجانا.
 
وعقب الاجتماع قام اللواء حمدى حشاش السكرتير العام المساعد، برفقة الحضور بجولات تفقدية لمكاتب تموين طوسون ومكتب تموين أبو قير بغرض تقيمها موقفها على أرض الواقع والوقوف على مدى تطويرها وأدائها للخدمات التموينية ومقابلة المواطنين والاستماع إلى مشاكلهم والعمل على حلها أثناء الجولات. 
 
 
  
 
 
 
 

 


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