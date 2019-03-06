تفاصيل مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس × 10 معلومات

كتب وليد عبد السلام

أطلقت وزارة الصحة فبراير الماضى المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين طلاب المراحل الإبتدائية بالجمهورية لتشمل فحص 11.5 مليون طالب وطالبة.

"اليوم السابع" يستعرض تفاصيل المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس الابتدائية فى الأرقام التالية.

1- 16 فبراير2019 انطلقت المرحلة الأولى فى 11 محافظة وهى الإسكندرية وجنوب سيناء ومطروح والفيوم ودمياط وبورسعيد والجيزة والبحيرة وأسيوط والقليوبية وقنا.

2- 6 مارس 2019 انطلقت المرحلة الثانية فى 11 محافظة وهى لقاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء وتستمر حتى 28 مارس.

3- المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب فى أكثر من 22 ألف مدرسة بالجمهورية.

4- تم الانتهاء من فحص 3 ملايين طالب وطالبة بمحافظات المرحلة الأولى فى 7500 مدرسة.

5- تم مد المرحلة الأولى إلى 11 مارس الجارى حرصا على فحص أكبر عدد من الطلاب.

6- المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية 9788 مدرسة.

7- أعلى نسبة مستهدفة من فحص الطلاب من نصيب محافظة القاهرة حيث سيتم فحص مليون و300 ألف طالب.

8- أعمال فحص الطلاب مستمرة على 3 مراحل تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل.

9- يتم علاج المصابين فى 225 عيادة من عيادات التأمين الصحى بالمجان.

10 - المرحلة الثالثة، تنطلق خلال الشهر الجارى، وتضم 7 محافظات وهى الجيزة، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والوادى الجديد، وقنا، والمنيا.