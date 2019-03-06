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الأربعاء، 06 مارس 2019 11:28 م
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تعيين 3 قضاة جدد فى محكمة العدل الأوروبية

الأربعاء، 06 مارس 2019 11:27 م
تعيين 3 قضاة جدد فى محكمة العدل الأوروبية محكمة العدل الأوروبية
أ ش أ
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قام ممثلو حكومات الاتحاد الأوروبى اليوم الاربعاء باعتماد تعيين ٣ قضاة جدد للمحاكم الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية النمساوية - فى بيان لها اليوم - إنه تم تعيين القاضى النمساوى اندرياس كومن لمحكمة العدل الاوروبية و رامونا فيرندو وتولا بينى من فنلندا وبولندا للمحكمة الأوروبية العامة .
وأشار البيان الي ان وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل وجهت التهنئة للقضاة الثلاثة وبالأخص القاضى النمساوى وهو رجل قانون بارز متمنية له التوفيق فى عمله الجديد فى لكسمبورج.


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