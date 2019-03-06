تعيين 28 أستاذا مساعدا جديدا بكليات جامعة أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمى

وافق مجلس جامعة أسيوط فى جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، على تعيين 28 أستاذا مساعدا بعدد من كليات الجامعة.

ونصت القرارات على تعيين 13 من الأساتذة المساعدين فى كلية الطب وهم الدكتورة أسماء عبد الحكيم نفادى بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد خالد حسن بقسم جراحة العظام، والدكتورة عبير محمود على بقسم الطب الطبيعى والروماتيزم، والدكتورة صفاء سعيد حسن بقسم الهستولوجيا، والدكتورة ولاء حسنى محمد بقسم الأمراض الباطنة، والدكتورة وفاء صديق حمزة بقسم الصحة العامة وطب المجتمع، والدكتور محمود عبد الصبور عبد الله بقسم طب القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمود إسماعيل أحمد بقسم جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد أحمد المختار بقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة، والدكتورة أمل عبد العزيز محمود بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، والدكتور محمد محمود محمد رشدى بقسم الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة رانيا محمد محمود بقسم الأمراض الباطنة، والدكتور مصطفى محمود محمد بقسم الجراحة.

وتضمنت القرارات تعيين 3 أساتذة مساعدين فى كلية الهندسة وهم محمود فرغلى بادى بقسم الهندسة الميكانيكية، وكل من الدكتور طواب إدريس عبد الباسط والدكتور وائل إلهام محمد بقسم الهندسة المدنية بالكلية، وأيضاً تعيين 2 من الأساتذة المساعدين فى 3 كليات أخرى وهم الدكتورة أميرة عادل طه بقسم طب الحيوان والدكتور أحمد محمد قطب بقسم التشريح والأنسجة والأجنة بكلية الطب البيطرى، والدكتورة هويدا أحمد عبد المهيمن بقسم تمريض النساء والتوليد والدكتورة عصمت سيد عبد المجيد بقسم التمريض الباطنى والجراحى بكلية التمريض، والدكتورة نها عبد العزيز رزق بقسم اللغة الفرنسية وآدابها والدكتور عبد الله سيد محمد بقسم علم النفس بكلية الآداب.

وتمت الموافقة على تعيين أستاذ مساعد واحد فى 6 كليات أخرى وهم الدكتور أحمد صفوت محمد بقسم الكيمياء الطبية بكلية الصيدلة، والدكتور أبو العيون أبو زيد أمين بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة، والدكتورة أسماء على أحمد بقسم الاقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية، والدكتور عصمت محمد سيد بقسم الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية، والدكتور محمد حلمى المرسى بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، والدكتور مراد على جابر بقسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام بالجامعة.