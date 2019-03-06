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تعليم الإسكندرية: اختناق 48 معلما وطالبا نتيجة تسرب غاز الكلور بجوار مدرسة

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:24 م
تعليم الإسكندرية: اختناق 48 معلما وطالبا نتيجة تسرب غاز الكلور بجوار مدرسة اختناق طلاب - صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين
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قال مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إنه نتيجة حدوث شرخ بإحدى مواسير الكلور تسبب فى تسريب غاز بمحيط مجمع مدارس السيوف مما أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم 48 حالة اختناق.
 
 
وأكد أنه تم انتقال يوسف الديب مدير عام الإدارة التعليمية لموقع الحدث، واتخذ القرار المناسب فى حينه (إخلاء المجمع)، وفى دقائق معدودة تمت السيطرة على الموقف.
 
وأضاف العجمى أنه فور وقوع الحادث تحركت جميع أجهزة المحافظة وإسعاف المصابين فورا بالموقع من خلال سيارات الإسعاف ماعدا 17 حالة،  منهم 10 حالات طلاب ومعلمة تم نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر منهم ثلاث حالات بالعناية المركزة، و6 حالات تم نقلها إلى مستشفى الطلبة جار إسعافهم وخروجهم على التوالى.
 
 

 


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التربية والتعليم

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تسرب غاز

الاسكندرية

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