"تعليم الإسكندرية": إجمالى المصابين فى تسرب غاز الكلور 48 حالة

الاسكندرية - جاكلين منير

قال مصطفى العجمى، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن تسرب الكلور بمحطة مياه بمحيط مجمع مدارس السيوف، أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم (48) حالة اختناق.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه فى دقائق معدودة تمت السيطرة على الموقف بتحرك جميع أجهزة المحافظة، وإسعاف المصابين فورًا بالموقع من خلال سيارات الإسعاف، ماعدا (17) حالة منهم 10 حالات (طلاب ومعلمة) تم نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر منهم ثلاث حالات بالعناية المركزة، و6 حالات تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، وجار إسعافهم.