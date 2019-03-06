video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 02:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم الإسكندرية": إجمالى المصابين فى تسرب غاز الكلور 48 حالة

الأربعاء، 06 مارس 2019 02:01 م
"تعليم الإسكندرية": إجمالى المصابين فى تسرب غاز الكلور 48 حالة مصطفى العجمى القائم بأعمال مدير مديرية التعليم بالإسكندرية
الاسكندرية - جاكلين منير
إضافة تعليق

قال مصطفى العجمى، القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن تسرب الكلور بمحطة مياه بمحيط مجمع مدارس السيوف، أدى إلى حدوث إصابات بالاختناقات البسيطة لبعض الطلاب والمعلمين بلغ عددهم (48) حالة اختناق.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه فى دقائق معدودة تمت السيطرة على الموقف بتحرك جميع أجهزة المحافظة، وإسعاف المصابين فورًا بالموقع من خلال سيارات الإسعاف، ماعدا (17) حالة منهم 10 حالات (طلاب ومعلمة) تم نقلهم إلى مستشفى جمال عبد الناصر منهم ثلاث حالات بالعناية المركزة، و6 حالات تم نقلها إلى مستشفى الطلبة، وجار إسعافهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"صحة الإسكندرية" تعلن ارتفاع عدد مصابى تسرب غاز الكلور لـ16 شخصا

الاسكندرية

اخبار مصر

التربية والتعليم بالاسكندرية

شرخ باحدى مواسير الكلور

تسريب غاز

اخبار محافظة الاسكندرية




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة