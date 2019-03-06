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تعرف على فاعليات المعهد الثقافى الفرنسى فى اليوم العالمى للمرأة

الأربعاء، 06 مارس 2019 01:22 م
تعرف على فاعليات المعهد الثقافى الفرنسى فى اليوم العالمى للمرأة المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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ينظم المعهد الثقافى الفرنسى بالإسكندرية، فاعليات احتفالات باليوم العالمى للمرأة بفاعلية بعنوان ريادة الأعمال النسائية " الجرأة والنجاح" وذلك الخميس 7 مارس بمقر المعهد بالنبى دانيال بوسط الإسكندرية .

ويشارك فى الفاعلية خمس سيدات رائدات أعمال وهم الدكتورة ابتسام فريد مدرس العمارة بكلية الفنون الجميلة وأحد مؤسسى انكود ستوديو والدكتور نادية شعيب مؤسس كلين جروب، لإدارة الأعمال، ساندرين فاشيه ، مساعد تنفيذى لإدارة مدرسة ، نرمين مميش مدير شركة ملاحة، جرمين المناديلى مدير اقليمى لروزناما ومذيعة بقناه القاهرة اليوم، ويدير اللقاء أحمد عصمت مؤسس منتدى الإسكندرية للإعلام .

وأكد المعهد الثقافى الفرنسى أن ريادة الأعمال ومناقشة تجارب السيدات فى أعمالهن للاستفادة من خبراتهن فى العديد من المجالات ومعرفة كيف توصلن الى هذه الفرص ومشاركة أسرار عملهن والمشاريع الخاصة التى ساعدتهن فى النجاح .

 

 

 


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