تعرف على أهمية بورصة برلين السياحية ومشاركة مصر بها × 10 معلومات

كتبت آمال رسلان

تحرص مصر ممثلة فى وزارة السياحة على حضور بورصة برلين السياحية itb والتى تعد من أهم المعارض الدولية فى هذا المجال، حيث تتوجه اليوم الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إلى العاصمة الألمانية برلين للمشاركة على رأس وفد من القطاع السياحى الحكومى والخاص فى فعاليات البورصة المزمع عقدها خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجارى.

ويشارك ضمن الوفد المصرى الرسمى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، وعن أهم المعلومات عن بورصة برلين للعام 2019:

1. بورصة برلين للسياحة أكبر معرض للسفر والسياحة فى العالم ويطلق عليها قمة العالم السياحية

2. تنعقد بورصة برلين خلال الفترة من 6 مارس وحتى الأحد 10 مارس 2019، على مساحة 160 ألف متر مربع

3. سيتم تخصص الثلاثة أيام الأولى للمهنيين فقط وتفتح للجمهور يومى السبت والأحد 9 و10 مارس

4. افتتاح البورصة الرسمى سيتم من خلال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الاتحادى الألمانى، وبحضور حوالى 3000 مدعو من جميع أنحاء العالم

5. تشارك هذا العام 180 دولة من ست قارات

6. عدد العارضين ما يقرب من 10 آلاف عارض (أجنحة دول – وجهات سياحية – منظمى رحلات وشركات سياحة – فنادق – وسائل نقل – شركات تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الحجز – شركات تأمين)

7. عدد الزائرين المهنيين 110 آلاف مهنى ومتوقع أن يبلغ عدد الزائرين 160 ألف زائر

8. كما ستشهد البورصة عدد كبير من الفعاليات والندوات يشارك بها ما يقرب من 300 متحدث ومتوقع عدد الحضور لتلك الفعاليات 20 ألف شخص

9. وتشارك مصر هذا العام فى البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2

10. ويضم الجناح المصرى 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير مصر