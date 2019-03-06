تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات المصريين والأجانب

كتب ــ هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 14693 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 18739 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1784 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 480 نقطة.