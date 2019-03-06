تراجع بورصة قطر بنسبة 1.26% بختام تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.26% خاسرة 126.03 نقطة، لتغلق عند مستوى 9884.21 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 7.6 مليون سهم بقيمة 241.8 مليون ريال قطرى عبر 5617 صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 30 سهما، واستقر سهمين.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.97%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.57%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.56%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.46%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.78%.