تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات وسط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.88% خاسرة 87.85 نقطة، لتصل إلى مستوى 9922 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 1.6 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال قطرى عبر 951 صفقة، وارتفع 9 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقر 3 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاعى البنوك والخدمات المالية والعقارات بنسبة 0.30%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.59%.