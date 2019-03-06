تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعى الخدمات والسلع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.40% خاسرا عدد 10.67 نقطة ليغلق عند مستوى 2626.13 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 87 مليون سهم محققة ما قيمته 126.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 2085 صفقة ل31 سهما، وارتفعت 8 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقر 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.48%، ثم قطاع السلع بنسبة 2.08%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.59%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.43%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.11%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم دار التكافل بنسبة 8.46%، ثم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 2.45%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة أمانات القابضة بنسبة 4%، ثم شركة ناسداك دبى بنسبة 3.12%.