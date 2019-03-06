تحرير امرأة أيزيدية و10 أطفال من تنظيم "داعش" فى سوريا

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أفاد مصدر أمنى عراقية، اليوم الأربعاء، عن تحرير شابة أيزيدية و10 أطفال من المختطفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابى، منذ سنوات من داخل الأراضى السورية.

وذكر المصدر - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، وهى مختطفة أيزيدية، من قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار، غربى الموصل تم تحريرها مع ابنتها التى تبلغ من العمر تقريبا 5 سنوات، من براثن "داعش" الإرهابى، فى بلدة الباجوز فى ريف دير الزور، شرقى سوريا، بالإضافة إلى 10 أطفال أيزيديين، كانوا مختطفين عند "داعش"، أيضًا تم تحريرهم من قبضة التنظيم الإرهابى فى الباجوز.