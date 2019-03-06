تحرير امرأة أيزيدية و10 أطفال من تنظيم "داعش" فى سوريا

أفاد مصدر أمنى عراقية، اليوم الأربعاء، عن تحرير شابة أيزيدية و10 أطفال من المختطفين لدى تنظيم "داعش" الإرهابى، منذ سنوات من داخل الأراضى السورية.
وذكر المصدر - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) العراقية - أن امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا، وهى مختطفة أيزيدية، من قرية كوجو التابعة لقضاء سنجار، غربى الموصل تم تحريرها مع ابنتها التى تبلغ من العمر تقريبا 5 سنوات، من براثن "داعش" الإرهابى، فى بلدة الباجوز فى ريف دير الزور، شرقى سوريا، بالإضافة إلى 10 أطفال أيزيديين، كانوا مختطفين عند "داعش"، أيضًا تم تحريرهم من قبضة التنظيم الإرهابى فى الباجوز.
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