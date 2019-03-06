video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 06 مارس 2019 09:15 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى بينهم سيدة بكوم امبو 15 يوما

الأربعاء، 06 مارس 2019 07:56 م
تجديد حبس تشكيل عصابى بينهم سيدة بكوم امبو 15 يوما حبس
أسوان - عبد الله صلاح
إضافة تعليق

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان اليوم تجديد حبس 3 عاطلين بينهم سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة الاتجار بالمخدرات.

وكانت معلومات وردت للمقدم صالح عبد الحليم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بقيام  3  عاطلين بينهم سيدة بتجهيز كميات كبير من المخدرات، بمنطقة عزبة حجاجي، لتوزيعها على المدمنين.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 218 لفافة من نبات البانجو وبندقية خرطوش و3 طلقات وكمية من الهيروين، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وبالعرض اليوم تم تجديد حبسهم 15 يوما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 10 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بـ"صحراوى أسوان"

كوم امبو

تشكيل عصابى

مخدرات

مديريه امن اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




لا تفوتك
الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس معتدل مائل للدفء والصغرى بالقاهرة 10 درجات

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

صحيفة أمريكية تكشف عن إدارة قطر مشروع عسكرى سرى فى ولاية كارولينا الجنوبية

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

لماذا تصمت الشركة الشرقية للدخان على مؤامرة فيليب موريس لضرب الاقتصاد؟.. الأخيرة استغلت أزمة الدولار المحلية آنذاك لتحصل على منفعة لها تضر الاقتصاد الوطنى.. وهذه التفاصيل الكاملة للقصة

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

معلومات لا تعرفها عن حياة سيدات القصور.. الملكة رانيا تهوى الأناقة ومن أقوى 100 شخصية فى العالم.. أسماء الأسد مغرمة بالتسوق ومشترياتها بلغت 270.000 جنيه استرليني.. ميلانيا تركت الجامعة وامتهنت عروض الأزياء

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

علماء أمريكيون يغيرون خصائص الليزر ليخترق الجدران

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

دلع جسمك بالفاصوليا الخضراء..هتقوي مناعتك وتحميك من السرطان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة