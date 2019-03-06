تجديد حبس تشكيل عصابى بينهم سيدة بكوم امبو 15 يوما

أسوان - عبد الله صلاح

قررت نيابة كوم أمبو بأسوان اليوم تجديد حبس 3 عاطلين بينهم سيدة، 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة الاتجار بالمخدرات.

وكانت معلومات وردت للمقدم صالح عبد الحليم رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، تفيد بقيام 3 عاطلين بينهم سيدة بتجهيز كميات كبير من المخدرات، بمنطقة عزبة حجاجي، لتوزيعها على المدمنين.

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم 218 لفافة من نبات البانجو وبندقية خرطوش و3 طلقات وكمية من الهيروين، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق وبالعرض اليوم تم تجديد حبسهم 15 يوما.